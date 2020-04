Stand: 22.04.2020 12:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sandstürme: Landkreis Diepholz staubt zu

Trockenheit und Winde machen derzeit den Menschen in den Landkreisen Diepholz und Vechta zu schaffen. Der Ostwind der vergangenen Tage fegt immer wieder Erde von den Äckern auf die Straßen. Am Dienstag war ein Kreisverkehr zwischen Barnstorf und Diepholz betroffen. Der heftige Wind hüllte die Verkehrsinsel minutenlang in trübes Licht bei wenig Sicht, wie NDR Reporter Thomas Schwierzi berichtete.

Videos 00:50 Niedersachsen 18.00 Trockenheit führt zu Sandstürmen auf Autobahnen Niedersachsen 18.00 An der A31 bei Lingen hat es wegen der Trockenheit Sandstürme gegeben. Windhindernisse an Äckern könnten Abhilfe schaffen. Landwirte erhalten Förderungen, wenn sie solche anlegen. Video (00:50 min)

Trockenheit gefährdet Ernten und sorgt für Waldbrandgefahr

Ein Ende der Verwehungen ist in Sicht, zumindest die Winde sollen in den nächsten Tagen abflauen. Die Trockenheit bleibt vorerst - und wird nicht nur den Menschen in den Landkreisen Diepholz und Vechta weiteres Ungemach bereiten. Niedersachsens Bauern fürchten um ihre Ernten. Und in weiten Teilen des Landes herrscht erhöhte Brandgefahr.

