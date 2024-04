Stand: 09.04.2024 11:16 Uhr Saisonbeginn: Paten hegen Radwege im Osnabrücker Land

Im Osnabrücker Land gibt es 62 ausgeschilderte Radtouren. Zusammengenommen sind das mehr als 2.800 Kilometer Radwege, die in Stand gehalten werden müssen. Dabei helfen 54 ehrenamtliche Radroutenpatinnen und -paten. "Natürlich sehen 54 Augenpaare mehr, als wenn nur wir unterwegs sind", sagt Tim Trentmann von der Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land. Die Paten fahren mindestens zweimal im Jahr eine oder mehrere festgelegte Routen ab. Je nach persönlichem Wunsch können diese unter 20 Kilometer, aber auch mehr als 100 Kilometer lang sein. Die Ehrenamtlichen fahren mindestens einmal zum Start der Saison im Frühjahr und einmal im Sommer. Sie putzen Schilder und schneiden Äste ab, die über den Weg hängen. In der Hauptsache melden sie die Schäden an die Tourismusgesellschaft. "Wir sind über die Bereitschaft, das ehrenamtlich zu tun, sehr dankbar", betont Trentmann.

