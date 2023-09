Säugling geschüttelt und verletzt? Freispruch für Angeklagten Stand: 18.09.2023 11:55 Uhr Der Prozess um ein schwer verletztes Baby aus der Grafschaft Bentheim ist mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Anklage und Verteidigung hatten vor dem Landgericht Osnabrück dafür plädiert.

Der 25-jährige Angeklagte aus Neuenhaus musste sich seit Ende August vor Gericht verantworten. Laut Anklage hatte er das zehn Monate alte Kind seiner Lebensgefährtin so stark geschüttelt, dass es ein Schütteltrauma erlitt und wohl lebenslang eine schwere Behinderung haben wird. Dies ließ sich aber offenbar nicht beweisen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin plädierten Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf Freispruch. Der Vertreter der Nebenklage forderte dreieinhalb Jahre Haft für den Angeklagten.

Angeklagter soll Notarzt alarmiert haben

Die Tat soll sich im Mai in der Wohnung der Lebensgefährtin des Angeklagten in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim zugetragen haben. Dort war der Mann allein mit dem Kind seiner Freundin. Ein Notfallsanitäter gab im Vorfeld des Prozesses zu Protokoll, dass der Angeklagte bei Eintreffen der Rettungskräfte sehr mitgenommen und ehrlich besorgt um das Kind gewirkt habe. Der 25-Jährige sei es auch gewesen, der den Notarzt gerufen habe, hieß es.

Weitere Informationen Schütteltrauma: Lebensgefahr für Babys Das Schütteltrauma ist die häufigste Misshandlung bei Säuglingen, die für etwa 100 bis 200 Babys pro Jahr tödliche Folgen hat. (17.06.2014) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.09.2023 | 13:30 Uhr