Stand: 20.10.2023 08:00 Uhr SV Bokeloh ist fairste Fußballmannschaft in Niedersachsen

Die fairste niedersächsische Fußballmannschaft kommt aus Meppen (Landkreis Emsland): Der SV Bokeloh wurde am Donnerstagabend in Barsinghausen (Region Hannover) mit dem VGH-Fairness-Cup für die vergangene Saison (2022/23) ausgezeichnet. Demnach flog in der vergangenen Spielzeit kein Spieler vom Platz. Die Mannschaft bekam in der gesamten Saison nur 19 gelbe Karten. Bewertet wurden fast 1.000 Mannschaften von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Der SV Bokeloh bekommt als Preis einen Aufenthalt in einem Sporthotel zu einem Trainingslager.

