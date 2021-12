Stand: 04.12.2021 09:45 Uhr SPD: Druck der Meyer Werft auf Beschäftigte "nicht angemessen"

Die SPD-Landtagsfraktion hat einen Brandbrief an den Chef der Meyer Werft geschrieben. Hintergrund ist der Streit um den geplanten Stellenabbau bei dem Papenburger Unternehmen. Die SPD ruft laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" die Konzernspitze auf, den Streit zusammen mit den Beschäftigten im Interesse aller Beteiligten zu lösen. Das schreiben SPD-Fraktionschefin Johanne Modder und Umweltminister Olaf Lies im Namen der Fraktion an Werft-Chef Bernhard Meyer. "Gerade der Druck auf einzelne Beschäftigte kurz vor Weihnachten ist der Leistung der Beschäftigten, die zum Erfolg des Unternehmens geführt hat, nicht angemessen", heißt es in dem Brief. Im Zuge eines Sparprogramms will die Werft Hunderte Arbeitsplätze streichen. Dagegen hatten Werft-Beschäftigte am Mittwoch in Hannover vor dem Landtag demonstriert.

Weitere Informationen Meyer Werft: Beschäftigte protestieren gegen Kündigungen 450 Stellen sollen gestrichen werden. Der Betriebsrat verweist auf Corona-Hilfen für die Werft in Millionenhöhe. (01.12.2021) mehr

