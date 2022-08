Stand: 01.08.2022 07:52 Uhr SEK-Einsatz in Osnabrück: Beamte überwältigen Frau mit Axt

In Osnabrück haben Spezialkräfte der Polizei am Wochenende eine Frau überwältigt, weil diese Nachbarn mit einer Axt bedroht hatte. Zuvor hatte die Frau eine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus beschädigt. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.08.2022 | 07:30 Uhr