Stand: 06.08.2023 12:09 Uhr Rund 500.000 Euro Schaden bei Brand an Biogasanlage

Bei einem Feuer an einer Biogasanlage in Glandorf im Landkreis Osnabrück ist am Samstagabend nach ersten Schätzungen ein finanzieller Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Brand aus bisher ungeklärter Ursache an einem Trocknungsgerät der Anlage ausgebrochen. Der Eigentümer bemerkte die Flammen selbst. Mehrere Feuerwehren bekämpften den Brand rund zwei Stunden lang mit Wasser und Schaum. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, das Gewerbeaufsichtsamt sei eingeschaltet worden.

