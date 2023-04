Stand: 04.04.2023 09:12 Uhr Rund 150.000 Euro Schaden bei Brand in Wallenhorst

In der Nacht zu Dienstag ist im Dachstuhl eines Hauses in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Fünf Menschen, die sich beim Ausbruch des Feuers in dem Haus befanden, konnten es rechtzeitig verlassen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.

VIDEO: Wallenhorst: Doppelhaus nach Brand unbewohnbar (04.04.2023) (1 Min)

