Stand: 12.09.2020 09:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rüssel-Kunst kostet im Zoo Osnabrück 199 Euro

Die Elefantenkuh "Sita" aus dem Osnabrücker Zoo malt. Seit März hat der Zoo nach eigenen Angaben seit März zehn "Werke" des Tieres für rund 2.000 Euro verkauft. Der Erlös kommt der Tierhaltung dort zugute sowie einem Elefanten-Schutzprogramm in Thailand. "Sitas" Schaffen, das Verspritzen bunter Farbkleckse aus lebensmittelechten Fingermalfarben, teile sich in mal mehr und mal weniger produktive Phasen, wie der wissenschaftliche Kurator des Zoos Osnabrück, Andreas Wulftange, erklärte. "Sie muss Spaß haben. Das geht nicht jeden Tag. Wir merken schon an ihrer Körperhaltung, ob sie Lust auf die Farbe hat", sagte Wulftange. Weil es im Zoo schon seit Jahren den malenden Orang-Utan "Buschi" gibt, sei Wulftange die Idee gekommen, auch "Sita" malen zu lassen. 14 Rüssel-Werke hat der Zoo aktuell noch auf Lager. Je nach Größe kosten sie zwischen 149 und 199 Euro.

