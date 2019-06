Stand: 09.06.2019 17:00 Uhr

Römern und Germanen beim Kämpfen zuschauen

Dort, wo vor mehr als 2.000 Jahren Römer gegen Germanen gekämpft haben sollen, in Kalkriese im Osnabrücker Land, ist am Sonntag ein Stück dieser Vergangenheit lebendig geworden. Seit 30 Jahren schon treffen sich im Bramscher Ortsteil Hunderte Darsteller, um die sogenannte Varusschlacht nachzustellen - benannt nach dem Römer Anführer Publius Quinctilius Varus. Als Sieger der Kämpfe im Jahr 9 nach Christus gilt der Cheruskerfürst Arminius, der mit seinen germanischen Stämmen die Römer in einen Hinterhalt gelockt hatte. Zwar gibt es mittlerweile leise Zweifel, ob hier an dieser Stelle eine Schlacht oder doch eher ein Scharmützel stattgefunden hat. Einerlei: Einen mythischen Klang hat die "Varusschlacht" bei vielen dennoch. Auch an diesem Pfingstsonntag im Jahre 2019.

Römer und Germanen rüsten sich zur Schlacht Hallo Niedersachsen - 08.06.2019 19:30 Uhr Bei den Römer- und Germanentagen in Kalkriese wird an jedem Pfingstsonntag die Erinnerung an die Varusschlacht am Leben erhalten. Judith Wolters berichtet von den Vorbereitungen.







Essen wie vor 2.000 Jahren

Zu den Schlachtvorführungen in historisch nachempfundenen Gewändern sind auch Darsteller aus Italien und Rumänien angereist. Mehr als tausend Besucher bekamen im Park des Archäologie-Museums unter anderem Kampfformationen wie die legendäre römische "Schildkröte" zu sehen. Auch Einblicke in das Leben vor 2.000 Jahren wurden gezeigt: In den Garküchen lockten Speisen nach Originalrezepten wie der römische Getreidebrei Puls. Es gab zudem Modenschauen, Stände mit Kunsthandwerk und Schmuck. Und wer noch mehr über die Hintergründe der Kämpfe wissen wollte, konnte sich im Museum die Dauerausstellung sowie die Sonderausstellung "Roms Legionen" anschauen.

