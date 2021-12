Stand: 28.12.2021 14:28 Uhr Rieste: Schweinestall in Flammen - 1.000 Tiere gerettet

Bei einem Großeinsatz in Rieste (Landkreis Osnabrück) hat die Feuerwehr am Dienstagmorgen rund 1.000 Schweine gerettet. Ein Anwohner hatte gegen 7.45 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, als er entdeckte, dass Flammen aus dem Stall schlugen. Laut Polizei war eine Fütterungsanlage in Brand geraten. Rund 100 Rettungskräften aus Rieste, Ankum und Neuenkirchen löschten das Feuer. Die Tiere wurden vor Ort von einem Tierarzt untersucht. Der Landwirt kümmerte sich um die Verlegung der Schweine. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte das Stallgebäude. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Schaden von mindestens 50.000 Euro entstanden.

