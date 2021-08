Rieste: Flüchtiger nach Tötungsdelikt in Italien festgenommen Stand: 26.08.2021 18:01 Uhr Die Polizei hat den mit einem europaweiten Haftbefehl gesuchten Michael S. am Donnerstag in Italien festgenommen. Der 27-Jährige soll im Landkreis Osnabrück eine 82 Jahre alte Frau getötet haben.

Wie die Polizei mitteilte, wird die Staatsanwaltschaft nun die Auslieferung des Flüchtigen nach Deutschland betreiben. Erst am Mittwoch hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet. Zu einer möglichen Beziehung zwischen dem Opfer und dem 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter sowie einem Motiv machten die Ermittler bislang keine Angaben. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die in Rieste in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag Verdächtiges registriert haben.

Angehörige finden Seniorin leblos in Wohnung

Angehörige hatten die Frau am Sonntagmittag leblos in deren Wohnung aufgefunden. Die Spurenlage deutete auf eine Gewalttat hin. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. "Die Ergebnisse wollen wir vorerst nicht bekannt geben, dabei handelt es sich um Täterwissen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Am Montagvormittag hatte sich ein dringender Tatverdacht gegen den 27-Jährigen ergeben, Fahnder durchsuchten dessen Wohnung.

