Stand: 10.10.2022 07:57 Uhr Rheden: 84-Jähriger stirbt nach Sturz von Fahrrad

Ein 84-Jähriger ist in Rehden im Landkreis Diepholz von seinem Fahrrad gestürzt und gestorben. Die Ursache für den Sturz war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Der 84-Jährige war demnach am Sonntagnachmittag mit seiner Frau unterwegs, die seinen Sturz zunächst nicht bemerkt hatte. Als sie die Unfallstelle erreichte, hatte ein Passant bereits den Notruf gewählt. Eine Reanimation vor Ort blieb aber erfolglos.

