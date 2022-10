Stand: 09.10.2022 09:52 Uhr Rhede: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Nach einem Unfall in Rhede im Landkreis Emsland ist ein Autofahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 56-Jährige am Samstagnachmittag mit seinem Auto von der Straße ab, überfuhr ein Straßenschild und prallte dann gegen einen Baum. Der Mann wurde noch am Unfallort reanimiert, starb aber wenig später in einem Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

