Revision: Kernkraftwerk "Emsland" wird heruntergefahren

Kernkraftwerk "Emsland" wird heruntergefahren

Das Kernkraftwerk "Emsland" in Lingen steht vor seiner voraussichtlich letzten Revision, bevor es am Jahresende vom Netz genommen wird. Am Freitag soll das Kraftwerk heruntergefahren werden, damit unter anderem die Brennelemente und Steuerelemente inspiziert werden können. Das kündigte der Betreiber RWE am Donnerstag an. Neuer Brennstoff werde diesmal nicht eingesetzt. Stattdessen sollen lediglich die im Kern befindlichen Brennelemente umgesetzt werden, um den Brennstoff optimal ausnutzen. Man wolle so sicherstellen, bis zum Jahresende zuverlässig Strom erzeugen zu können, heißt es von der Kraftwerksleitung. Ende Mai soll das Kraftwerk "Emsland" wieder mit dem Netz synchronisiert werden. Die Revision kostet nach Unternehmensangaben mehr als zehn Millionen Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Atomkraft