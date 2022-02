Stand: 07.02.2022 07:25 Uhr Rettungswagen kollidiert mit Auto - zwei Schwerverletzte

In Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) sind am Sonntagabend ein Auto und ein Rettungswagen frontal zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei die beiden Rettungsassistenten schwer und der Fahrer des Autos leicht verletzt. Der Mann war den Angaben zufolge in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von rund zwei Promille.

