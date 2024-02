Rekordverdächtig: Seniorin seit 75 Jahren aktiv bei den Landfrauen Stand: 20.02.2024 15:21 Uhr Marie Hartgering aus der Grafschaft Bentheim feiert in diesem Jahr Jubiläum: Die ehemalige Bäuerin gehört seit 75 Jahren zum örtlichen Landfrauen-Verein. Rekordverdächtig - so sieht es auch der Deutsche Landfrauenverband.

von Hedwig Ahrens

Hartgering wird in diesem Jahr 99 Jahre alt. Seit ihrer Geburt lebt sie auf der elterlichen Hofstelle in Samern. Im Zweiten Weltkrieg verliert sie ihre zwei Brüder, der Vater stirbt kurz darauf. Als junge Frau mit Anfang 20 übernimmt Marie die Hofarbeit, bestellt mit einem Pferdegespann Äcker und mistet Ställe mit der Mistgabel aus. "Das war harte Handarbeit", erinnert sich Hartgering. "Auf dem Acker ist so manche Träne geflossen." Im Haus habe es damals weder Waschmaschine noch Gefriertruhe gegeben. Die junge Bäuerin gründet 1949 den Landfrauen-Verein vor Ort mit - auch um sich weiterzubilden.

Im Landfrauen-Verein tauscht sich Hartgering mit anderen Bäuerinnen aus - und lernt neue Techniken für die Hof- und Hausarbeit kennen. Außerdem schaut sie über den Tellerrand: Der Verein organisiert Ausflüge, einmal im Jahr geht es ins Theater nach Osnabrück. Auch ihre erste und einzige Flugreise macht Hartgering mit dem Verein - nach Mallorca. "Durch die Landfrauen-Arbeit habe ich die Welt kennengelernt. Mal was anderes, als nur den Ort hier", sagt die Seniorin. Im Verein übernimmt sie zeitweise den Vorsitz, bis heute ist sie Mitglied. Dafür wird sie in diesen Tagen mit einer Ehrenurkunde bedacht und bekommt Post vom Deutschen Landfrauenverband aus Berlin.

