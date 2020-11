Rekordgewinn: Niedersachse gewinnt 61 Millionen Euro Stand: 21.11.2020 14:42 Uhr Ein noch anonymer Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus dem Landkreis Diepholz hat den Eurojackpot geknackt. Nach Angaben von Lotto Niedersachsen beläuft sich der Gewinn auf 61 Millionen Euro.

Dies sei die höchste Gewinnsumme, die jemals in einer Lotterie in Niedersachsen erzielt wurde. Der Spieler oder die Spielerin hatte europaweit als einziger die Gewinnzahlen 18-20-34-49-50 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 8 getippt.

Identität des Gewinners noch unklar

"Zu dem Gewinner selbst wissen wir leider noch nichts", sagte Hannah Strobel, Sprecherin von Lotto Niedersachsen. Sie geht davon aus, dass sich der Mann oder die Frau am Montag melden wird. Der Spieler oder die Spielerin habe ihren Eurojackpotschein mit der Hand und ohne Kundenkarte ausgefüllt. Die Identität sei deshalb unklar. Der Schein sei am vergangenen Dienstag in einer Annahmestelle im Landkreis Diepholz abgegeben worden. Es sei damit sehr wahrscheinlich, dass die Person auch in der Region wohnt, so die Sprecherin.

Chance von 1 zu 96 Millionen

Zuletzt war der Eurojackpot Mitte Oktober geknackt worden. Damals gingen rund 59 Millionen Euro in die Slowakei. Die Chance für die Gewinnklasse 1 im Eurojackpot liegt den Angaben zu Folge bei 1 zu 96 Millionen.

