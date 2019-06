Stand: 27.06.2019 08:27 Uhr

Reisebus auf der A1 verunglückt - sieben Verletzte

Ein Reisebus ist in der Nacht zu Donnerstag auf der Autobahn 1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Danach fuhr der Bus in die Böschung und kippte leicht zur Seite. Laut Polizei wurden bei dem Unfall sieben Menschen leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Reisenden mussten von der Feuerwehr durch einen Notausstieg aus dem Bus befreit werden. Für die Bergung des Busses wurde die A1 zwischen Bramsche (Landkreis Osnabrück) und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) in Richtung Norden für etwa fünf Stunden gesperrt. Seit etwa 8 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben.

