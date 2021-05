Stand: 11.05.2021 14:42 Uhr Rehe in Bramsche: Sind zu viele Menschen im Wald?

Ein Reh in einem Bramscher Getränkemarkt - das hat vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Denn eigentlich sind Rehe eher scheue Tiere, trauen sich meist nur bei Dämmerung aus dem sicheren Wald heraus. Doch in diesem Frühjahr scheint das anders zu sein: Immer häufiger werden Jungtiere auch in der Stadt gesichtet - inzwischen fast täglich. Das bestätigt der Osnabrücker Jagdaufseher Reinhold Rethschulte. Er vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt - zwischen den Rehen in der Innenstadt und der neu entdeckten Leidenschaft der Menschen für den Wald in Corona-Zeiten. Rethschulte appelliert an Spaziergänger und Jogger, besser aufzupassen.

