Stand: 26.04.2021 20:26 Uhr Reh schaut sich in Bramscher Getränkemarkt um

In Bramsche hat ein Getränkemarkt am Sonnabend ungewöhnlichen Besuch bekommen. Videokameras zeigen, wie ein Reh durch den Eingangsbereich an den verdutzten Angestellten vorbeiläuft. In einem weiteren Abschnitt der Aufnahme sieht man das Reh durch einen Gang laufen, vorbei an einem langen Regal mit Spirituosen. Nach dem Ausflug in den Getränkemarkt verirrte es sich noch in einen privaten Garten, die Anwohner riefen die Polizei - aber da war das Reh schon wieder verschwunden.

VIDEO: Bramsche: Ein Reh verläuft sich in einen Getränkemarkt (1 Min)

