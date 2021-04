Stand: 22.04.2021 14:18 Uhr Region Osnabrück: Mehr Termine, aber nicht mehr Impfstoff

In den Impfzentren in der Region wird am Wochenende mehr geimpft. In Osnabrück etwa sind 1.600 Termine vergeben - normalerweise wären es 400. In den Impfzentren in Papenburg und Lingen gibt es 3.600 Termine. Grund sei aber nicht zusätzlicher Impfstoff, sondern die Termin-Vorverlegung für einige Menschen, sagte ein Sprecher des Landkreises Osnabrück. In der Stadt Osnabrück ist man skeptisch - dort verursacht das Wochenende aber wohl nicht so massive Engpässe wie andernorts. Das liegt auch daran, dass am Wochenende vor allem AstraZeneca verimpft wird - und da gibt es noch einige Dosen, die eigentlich für Zweitimpfungen an Jüngere gedacht waren. Dieses Vakzin bekommen in Niedersachsen aktuell nur Personen über 60 Jahren.

