Stand: 27.05.2022 08:52 Uhr Reetdach gerät in Brand: Eine Million Euro Schaden

Mehr als 150 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Freitag in Badbergen im Landkreis Osnabrück im Einsatz gewesen. Dort war ein Bauernhaus mit Reetdach in Brand geraten. Laut Polizei hatten Bewohner und Gäste am Abend einen Feuerwerkskörper gezündet. Dieser landete auf dem Reetdach und setzte es in Brand. Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eine Million Euro.

VIDEO: Badbergen: Feuerwerkskörper lösen Reetdach-Brand aus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.05.2022 | 09:30 Uhr