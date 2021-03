Stand: 05.03.2021 08:19 Uhr Rechte Straftaten im Emsland haben sich verdoppelt

Im Emsland hat sich die Zahl der rechten Straftaten innerhalb eines Jahres verdoppelt - auf 64 im Jahr 2020. Das geht aus Antworten der Landesregierung auf Anfragen der Grünen hervor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das sei mit Abstand der höchste Wert der vergangenen vier Jahre, so Volker Bajus, Landtagsabgeordneter der Grünen. Der starke Anstieg sei besorgniserregend. Bajus fordert, dass das Land die Strafverfolgung intensiviert und die Hilfe für Betroffene stärkt. Die Polizeidirektion Osnabrück sieht das anders: Im landesweiten Vergleich seien die Zahlen im Emsland auf einem niedrigen Niveau, so ein Sprecher. Demnach handelt es sich bei den Fällen vorwiegend um Strafanzeigen wegen Hasskriminalität. Mehrere davon hatte die Polizei selbst erstattet, weil nach einem Polizeieinsatz in Twist in sozialen Medien volksverhetzende Inhalte verbreitet worden waren.

Weitere Informationen Mehr als 700 Ermittlungsverfahren wegen Hasskriminalität Die niedersächsische Justiz verfolgt deutlich mehr Taten im Internet. Rassismus spielt häufiger eine Rolle. (19.12.2020)

