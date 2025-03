Reaktivierung: Chance für sechs weitere Bahnstrecken Stand: 21.03.2025 13:17 Uhr In Niedersachsen haben sechs stillgelegte Bahnstrecken gute Chancen auf Fördergelder des Bundes. Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) stuft eine Reaktivierung nach einer Nutzungsanalyse als "wirtschaftlich sinnvoll" ein.

Nach monatelangen Prüfungen verschiedener Bahnstrecken hat die LNVG am Donnerstag einen Zwischenstandsbericht vorgelegt. Demnach haben sechs stillgelegte Strecken "sehr gute Voraussetzungen" für eine finanzielle Förderung durch den Bund. Eine Wiederinbetriebnahme der Verbindungen sei "nach derzeitigem Kenntnisstand wirtschaftlich sinnvoll", teilte das Verkehrsministerium mit Verweis auf den Bericht am Freitag mit. Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) bezeichnete die Wiederinbetriebnahme möglichst vieler Bahnstrecken im Land als "wichtigen Baustein für die Mobilitätswende". Die Untersuchung der LNVG zeige, dass das Potenzial in Niedersachsen vorhanden sei.

Sechs Strecken "wirtschaftlich sinnvoll"

Insgesamt 21 Bahnstrecken oder Streckenabschnitte in ganz Niedersachsen hatte die LNVG in den vergangenen Monaten geprüft. Den folgenden sechs Verbindungen bescheinigten die Experten am Ende Wirtschaftlichkeit:

Aurich - Abelitz (Emden)

Bad Bentheim - Gildehaus

Bederkesa - Bremerhaven

Bremerhaven - Langen

Nordenham-Blexen - Nordenham

Rheine - Spelle

Laut dem Verkehrsministerium handelt es sich bei den Ergebnissen nur um einen Zwischenstand. Bei den 15 übrigen Strecken und Streckenabschnitten würde nun das weitere Vorgehen erörtert und geeigneten Maßnahmen erarbeitet. Das Ministerium hatte das Programm zur Reaktivierung alter Bahnstreckenim April 2023 gestartet.

54 Millionen Euro für Niederlande-Verbindung

Deutlich weiter ist man derweil bei der Bahnstrecke zwischen Neuenhaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) und dem niederländischen Coevorden. Diese soll nach Angaben des Landkreises am 13. Dezember 2026 wieder in Betrieb genommen werden. Bis die Züge auf der Strecke fahren können, müssten die Gleise allerdings erst ertüchtigt werden, sagte eine Sprecherin. Für diese Arbeiten wollen die Betreiber "ProRail" und die "Bentheimer Eisenbahn" im April eine Ausschreibung veröffentlichen. Die rund 28 Kilometer lange Strecke soll laut Verkehrsministerium für insgesamt 54 Millionen reaktiviert werden.

