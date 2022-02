Razzia im Justizministerium war laut Landgericht rechtswidrig Stand: 10.02.2022 16:58 Uhr Das Landgericht Osnabrück hat eine Durchsuchung im Bundesjustizministerium im September für rechtswidrig erklärt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück sieht ihr Handeln hingegen gerechtfertigt.

Das Landgericht hat am Donnerstag mitgeteilt, dass wichtige Voraussetzungen für den Erlass des Amtsgerichts nicht erfüllt gewesen seien. Zudem sei die Anordnung einer Durchsuchung in den Räumen des Ministeriums als unverhältnismäßig und unangemessen einzustufen. Dem Landgericht zufolge war damals keine Vernichtung von Beweismitteln zu befürchten und keine Eilbedürftigkeit gegeben. Des Weiteren argumentiert das Gericht, dass nicht geklärt gewesen sei, ob das Ministerium die fraglichen Beweismittel nicht auch freiwillig herausgegeben hätte. Es habe vorab keine entsprechende schriftliche Anfrage der Staatsanwaltschaft gegeben, erklärten die Osnabrücker Richter.

AUDIO: Scholz, FIU, Finanzausschuss - Worum geht es? (20.09.2021) (5 Min) Scholz, FIU, Finanzausschuss - Worum geht es? (20.09.2021) (5 Min)

Staatsanwaltschaft Osnabrück widerspricht Landgericht

Dem Punkt zu der nicht zu erwartenden Vernichtung von Beweismitteln widerspricht die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die die Durchsuchung beim Amtsgericht beantragt hatte. Sie bezog am Donnerstag in einer Mitteilung Stellung. "Wegen des möglicherweise zu erwartenden Wechsels von Mitarbeitern in den Ministerien aufgrund der Bundestagswahl" sei die Behörde "von einem möglichen Beweismittelverlust" ausgegangen, heißt es dort. Dabei sei es vor allem um "elektronische Mitteilungen" gegangen, so die Staatsanwaltschaft. Zudem sei die Annahme des Landgerichts unzutreffend, dass sichergestellte Unterlagen bereits vorgelegen hätten. Die Staatsanwaltschaft werde die Ermittlungen zügig vorantreiben. Man rechne mit einer raschen Entscheidung darüber, "ob und gegebenenfalls gegen welche Mitarbeiter der FIU konkrete Ermittlungsverfahren einzuleiten sind", so die Staatsanwaltschaft.

Amtsgericht hält sich mit einer Bewertung bedeckt

Das Amtsgericht äußerte sich ebenfalls am Donnerstag - wenn auch sehr knapp. Eine Beurteilung der Entscheidung und der Gründe sei "nicht angezeigt", teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Zudem sei es nicht ungewöhnlich, dass die nächsthöhere Instanz eine Entscheidung aufhebe, "ohne dass die abschließende Richtigkeit der einen oder anderen Entscheidung im Hinblick auf das geltende Verfahrensrecht höchstrichterlich geklärt werden kann", so der Sprecher. Weitere Auskünfte wolle man mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde nicht geben.

Justizminister Buschmann: Mitarbeiter und Ministerium vertrauenswürdig

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) begrüßte die Entscheidung des Landgerichts Osnabrück am Donnerstag. Er sagte, von dem Beschluss gehe die wichtige Botschaft aus, dass man dem Ministerium sowie seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertrauen könne. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte am 9. September neben dem Justiz- auch das Bundesfinanzministerium durchsuchen lassen, damals noch unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag, Johannes Fechner, bezeichnete die Entscheidung als "schallende Ohrfeige für die Staatsanwaltschaft".

Kritik wegen Durchsuchungen kurz vor Bundestagswahl

Hintergrund der Razzia waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen möglicher Strafvereitelung im Amt bei der Geldwäsche-Spezialeinheit FIU, der Financial Intelligence Unit. Die Razzia hatte angesichts des laufenden Bundestagswahlkampfs für Kritik gesorgt. Nach der Durchsuchung hatte die damalige Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) Beschwerde gegen die Maßnahme eingelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.02.2022 | 13:30 Uhr