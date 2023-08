Stand: 19.08.2023 10:33 Uhr Raubüberfall in Nordhorn - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Überfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) geben können. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, ereignete sich die Tat am vergangenen Mittwoch gegen 21.30 Uhr an der Straße Am Markt. Der unbekannte Täter soll einen 21-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm Bargeld abgenommen haben. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkle Haare und trug einen Pulli sowie Jeans und dunkle Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05921) 30 90 zu melden.

