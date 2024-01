Stand: 22.01.2024 09:36 Uhr Raub und Bedrohung: 43-Jähriger steht in Osnabrück vor Gericht

Ein 43-Jähriger muss sich seit Montag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Anklage wirft ihm besonders schweren Raub, schwere räuberische Erpressung und Bedrohung vor. Der Mann soll in zwei Osnabrücker Wohnungen eingedrungen sein und die Bewohner bedroht haben. In einem Fall hat er laut Anklage einen Mann mit einem Messer bedroht und ihn geschlagen, um Geld zu erpressen. Der Bewohner habe jedoch fliehen können, sodass der Angeklagte die Wohnung ohne Geld verlassen habe, teilte das Gericht mit. In dem anderen Fall sei er in die Wohnung einer Frau eingedrungen, habe diese gewürgt, bis sie ihm 500 Euro gegeben habe. Im Herbst vergangenen Jahres soll der Angeklagte außerdem einen Passanten angegriffen und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Zufällig vorbeifahrende Zivilbeamte konnten den Angeklagten festnehmen, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.01.2024 | 06:30 Uhr