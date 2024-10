Stand: 02.10.2024 08:17 Uhr Stadion des VfL Osnabrück: Rat bewilligt 4,4 Millionen Euro

Die Planungen für eine Sanierung des Fußballstadions an der Bremer Brücke in Osnabrück gehen weiter. Der Rat der Stadt Osnabrück hat Gelder in Höhe von 4,4 Millionen Euro bewilligt. Das Geld soll in erster Linie Kosten für vorbereitende Planungen und Gutachten decken, hieß es in der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Die Debatte darüber dauerte länger als eine Stunde, obwohl sich die meisten Abgeordneten ziemlich einig waren. Nur die FDP/UWG-Gruppe forderte stattdessen eine Bürgerbefragung, scheiterte jedoch mit dieser Forderung. Nicht Teil des Ratsbeschlusses ist die Summe von 67,7 Millionen Euro, die ab dem kommenden Jahr nach und nach für eine etwaige Sanierung bereitgestellt werden sollte. Dabei handelt es sich um die vorsichtig geschätzten Kosten. Der eigentliche Entscheid über die Stadionsanierung steht noch aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück VfL Osnabrück