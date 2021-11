Stand: 14.11.2021 14:04 Uhr Räuber schließt Tankstellen-Mitarbeiter ein und leert Kasse

Ein Unbekannter hat in Melle (Landkreis Osnabrück) eine Tankstelle ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Freitagabend gegen 21.30 Uhr. Der Täter hatte laut Polizei bemerkt, dass sich der Mitarbeiter der Tankstelle gerade im Wartungsraum der Waschanlage aufhielt. Er schloss den 34-Jährigen in dem Raum ein, ging in den Verkaufsbereich und stahl einen niedrigen vierstelligen Betrag aus der Kasse. Anschließend floh der Unbekannte. Der eingeschlossene Mann rief einen Arbeitskollegen an, der ihn wenig später befreite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Raub in der Gerdener Straße geben können, sich unter der Telefonnummer (05422) 92 06 00 zu melden.

