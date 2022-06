Stand: 10.06.2022 11:37 Uhr Radwegpaten kümmern sich um Schilder im Landkreis Vechta

Wer zum ersten Mal mit dem Rad eine neue Tour fährt, ist auf intakte Schilder angewiesen. Damit beschädigte oder verdrehte Wegweiser möglichst schnell repariert werden, hat der Landkreis Vechta jetzt 13 Radwegepaten eingesetzt. Sie kontrollieren und reinigen Wegweiser. Schäden melden sie weiter. Damit leisten die ehrenamtlichen Paten "einen wichtigen Beitrag für die radtouristische Infrastruktur des Kreises", so Isabell Meller, die zuständige Landkreismitarbeiterin für den Bereich Tourismus. Aber auch Privatpersonen können mithelfen. Wem Schäden an Schildern auffallen, kann sie über einen QR-Code in der Nähe des jeweiligen Wegweisers an den Landkreis melden.

