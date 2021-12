Stand: 22.12.2021 08:42 Uhr Radunfälle in Ems-Region: Ein Toter, ein Schwerverletzter

Die Polizei meldet mehrere schwere Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern in der Ems-Region. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Abend ein 49-jähriger Radfahrer in Rastdorf (Landkreis Emsland) getötet worden. Ein weiterer Radfahrer wurde am Dienstag in Lingen von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen. Laut Polizei schwebt der 31-Jährige in Lebensgefahr. Zudem wurde in Barver (Landkreis Diepholz) ein 56-Jähriger von einem Auto tödlich verletzt und erst später von einer Frau gefunden. Hier geht die Polizei von Fahrerflucht aus und sucht nach Zeugen.

