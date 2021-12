Stand: 23.12.2021 09:09 Uhr Radler tödlich verletzt - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Barver im Landkreis Diepholz hat die Polizei eine Fahndungsgruppe eingerichtet. Sie sucht nach dem flüchtigen Fahrer. Bei dem Unfall war ein 56-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Die Rechtsmedizin hat nun bestätigt, dass der Radfahrer angefahren wurde und an den Folgen des Unfalls verstorben ist. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen Lkw der Marke Daimler Benz, Typ Atego. Entsprechende Fahrzeugteile, die am Unfallort gefunden wurden, wiesen auf dieses Modell hin, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Zur Farbe und ob es sich um einen Kastenaufbau oder Kipper handelt, können keine näheren Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.12.2021 | 06:30 Uhr