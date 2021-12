Stand: 21.12.2021 21:39 Uhr Radler tödlich verletzt - Autofahrer begeht Fahrerflucht

In Barver im Landkreis Diepholz ist bei einem Unfall ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hat ein unbekannter Autofahrer den 56-Jährigen am Montagnachmittag mit seinem Wagen erfasst und ihn dabei tödlich verletzt. Danach habe der Fahrzeugführer Fahrerflucht begangen. Gefunden wurde der Radfahrer von einer Frau neben der Straße, ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können, so die Polizei weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.12.2021 | 06:30 Uhr