Radler aus Rache gerammt? 80-Jähriger vor Gericht

Ein 80-Jähriger muss sich ab heute vor dem Amtsgericht Vechta verantworten, weil er im Juli vergangenen Jahres einen Radfahrer in Damme absichtlich mit dem Auto angefahren haben soll. Der 69-jährige Radfahrer fiel laut Anklage in einen Straßengraben, woraufhin der 80-Jährige sein Auto stoppte, ausstieg und mit dem Stiel einer Axt auf den am Boden liegenden Radfahrer einschlug. Hintergrund der mutmaßlichen Tat ist offenbar eine jahrzehntelange Fehde zwischen den beiden Männern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dem Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

Ein bis zehn Jahre Haft möglich

Der Radfahrer erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Daumenbruch und wurde an einem Arm und einem Bein verletzt. Er musste für mehrere Tage ins Krankenhaus, wo er zunächst zwei Tage auf der Intensivstation behandelt wurde. Vor dem Schöffengericht sollen unter anderem zwei Gutachter gehört werden. Wird der Angeklagte schuldig gesprochen, droht ihm eine Haftstrafe von einem bis zu zehn Jahre Haft. Dass die Tat nicht noch schlimmere Folgen hatte, liegt nach Angaben eines Gerichtssprechers unter anderem daran, dass beide Beteiligte vor dem Zusammenstoß nur mit Tempo 20 bis 30 gefahren waren. Andernfalls sei auch ein Mordvorwurf möglich gewesen, so der Sprecher.

