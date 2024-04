Stand: 01.04.2024 12:50 Uhr Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Wohnmobil schwer verletzt

Eine 68 Jahre alte Radfahrerin ist am Ostersonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil in Osnabrück schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei ein 69-jähriger Fahrer eines Wohnmobils in der Weststadt aus einer Seitenstraße gekommen und habe die Radfahrerin übersehen. Die Frau wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

