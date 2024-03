Radfahrer stürzt von Brücke - und liegt leblos im Wasser Stand: 10.03.2024 15:06 Uhr In der Nacht zu Sonntag ist in Meppen (Landkreis Emsland) ein Fahrradfahrer gestorben. Der 36-Jährige war laut Polizei von einer Brücke gestürzt.

Passanten entdeckten den Mann im Wasser, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Die Brücke und der Bereich drumherum sind vom Hochwasser in den vergangenen Wochen unterspült worden und sind gesperrt. Unklar ist noch, warum der Mann von der Brücke fiel. Auch ob er infolge des Sturzes ums Leben kam oder im Wasser ertrank, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Zwei Fahrradfahrer kollidieren in Papenburg

Auch in Papenburg ereignete sich am Samstagabend ein Fahrradunfall. Dort stießen zwei Radfahrer zusammen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 44-Jähriger in der falschen Richtung auf der Straße gefahren, als ein 42-Jähriger die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-Jährige schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Der 42-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

