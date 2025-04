Stand: 01.04.2025 10:09 Uhr Radfahrer in Nordhorn zieht Autofahrer an den Haaren

In Nordhorn (Landkreis Emsland) soll ein Radfahrer einem Autofahrer an den Haaren gezogen und ihn bedroht haben. Nach Angaben der Polizei soll der Autofahrer in der Wilhelm-Raabe-Straße wegen des Verkehrs gewartet haben. Zwei Fahrradfahrer überholten den Wagen, darauf hupte der Mann im Auto kurz. Dann sei es zu der Auseinandersetzung gekommen. Die Ermittler suchen nun nach den Fahrradfahrern. Der Beschuldigte trug demnach eine blaue Jacke, soll etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,90 Meter groß und muskulös sein. Er habe ein rundes Gesicht, eine Glatze oder sehr kurz rasierte, rotblonde Haare. Sein Begleiter habe eine blaue Steppjacke getragen. Er sei etwa gleich alt und groß, schlank und habe kurze schwarze Haare. Beide waren laut Polizei mit Herrenrädern unterwegs.

