Quallen und Plastikmüll: Neue Aquarien im Zoo Osnabrück Stand: 17.04.2025 17:32 Uhr Im Zoo Osnabrück ist eine neue Tierart zu sehen: Pazifische Ohrenquallen. Im Wasserbecken nebenan schwimmt Plastikmüll. Damit will der Zoo auf die Bedrohung des Lebensraums der Quallen aufmerksam machen.

Die 13 Quallen sind den Angaben zufolge in einem speziell angefertigten Becken mit Strömung untergebracht. Die Tiere bestehen zu 99 Prozent aus Wasser, sagte Zoo-Tierarzt Jannis Göttling. Ihm zufolge ist die Haltung der Tiere aufwändig: "Quallen haben hohe Ansprüche an die Strömungsbedingungen und benötigen eine besondere Planktonkost."

Aquarium mit Plastikbecken:

Die neuen Zoobewohner ohne Kopf, Schwanz und Flossen sind laut Mitteilung Nachzuchten aus dem Aquarium Berlin. Heimisch gelten Ohrenquallen unter anderem in der Ostsee. Neben dem Aquarium mit Quallen ist auch eines mit Plastikmüll zu sehen. Laut Zoo will man damit ein bewusstes Zeichen für die Bedrohung von Meerestieren in ihren Lebensräumen setzen.

