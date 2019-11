Stand: 07.11.2019 11:42 Uhr

Putzfrau erpresst Arbeitgeber: Urteil gültig

Eine Putzfrau, die von ihrem Arbeitgeber versehentlich rund 225.000 Euro Gehalt überwiesen bekommen hatte, ist am Donnerstag erneut nicht vor Gericht erschienen. In dem Verfahren haben daraufhin sowohl die Verteidigerin als auch der Staatsanwalt ihre Berufungsanträge zurückgezogen. Die Angeklagte war im Mai vom Amtsgericht Osnabrück wegen versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt worden. Dieses Urteil ist nun rechtskräftig. Die Berufungsverhandlung sollte ursprünglich bereits im August stattfinden. Sie musste verschoben werden, weil die Angeklagte sich damals im Ausland aufhielt und nicht rechtzeitig geladen werden konnte.

Putzfrau wegen Erpressung vor Gericht NDR 1 Niedersachsen - Regional Osnabrück - 07.11.2019 07:30 Uhr Autor/in: Susanne Schäfer Der Angestellten einer Gebäudereinigungsfirma wurden fälschlicherweise 225.000 Euro Gehalt gezahlt. Da sie Bedingungen für die Rückzahlung stellte, wird ihr Erpressung vorgeworfen.







Ein kleiner Fehler mit großen Folgen

Hintergrund der juristischen Auseinandersetzung war ein Missgeschick des Arbeitgebers. Eine Mitarbeiterin des Gebäudedienstleisters soll im Juni 2018 versehentlich die Personalnummer der Angeklagten in das Feld für den auszuzahlenden Lohn eingegeben haben. So erhielt die Putzfrau, die normalerweise pro Monat 340 Euro verdiente, eine Summe von rund 225.000 Euro. Der Arbeitgeber bemerkte den Fehler schnell und forderte das Geld zurück. Die Frau soll die Rückzahlung aber verzögert und an Bedingungen geknüpft haben.

Angeklagte schaffte offenbar Geld beiseite

In einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht hatte sich die 27-Jährige rechtsverbindlich dazu verpflichtet, das zu viel gezahlte Geld zurückzuzahlen. Zu dem Zeitpunkt soll sie allerdings schon rund 100.000 Euro beiseitegeschafft haben, wie ein Sprecher des Osnabrücker Landgerichts sagte. Keine Information hat der Sprecher darüber, ob der Arbeitgeber inzwischen das noch fehlende Geld erhalten hat. Dabei handele es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen dem Arbeitgeber und der Putzfrau. Sollte das Geld noch nicht zurückgezahlt worden sein, hätte der Arbeitgeber die Möglichkeit einer Vollstreckung.

