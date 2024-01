Stand: 15.01.2024 10:17 Uhr Prozessauftakt: 63-Jähriger soll Kriegsmunition gehortet haben

Das Amtsgericht Lingen verhandelt am Montag gegen einen Mann, der gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben soll. Bei dem Angeklagten aus Lengerich (Landkreis Emsland) fanden Ermittler bei einer Hausdurchsuchung in anderer Sache fast 90 Patronen NATO- und Manövermunition. Sie soll 1985 durch den Vater oder einen der Brüder des Angeklagten in das Haus im Lengericher Ortsteil Gerste gelangt sein, so das Amtsgericht Lingen. Dem 63-Jährigen drohen bei einer Verurteilung bis zu vier Jahre Haft.

