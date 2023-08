Stand: 02.08.2023 10:45 Uhr Prozess gegen drei mutmaßliche Geldautomatensprenger gestartet

Mehrere Niederländer sollen Anfang Januar in der Lüneburger Heide einen Geldautomaten gesprengt haben. Seit Dienstag verhandelt das Osnabrücker Landgericht den Fall. Die drei Männer sollen laut Anklage versucht haben, einen Geldautomaten auf einem Campingplatz in Wietzendorf (Landkreis Heidekreis) zu sprengen, allerdings ohne Erfolg. Dennoch sei dabei ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Trümmerteile seien bis zu 30 Meter weit geflogen, in die Wand des Empfangsgebäudes auf dem Campingplatz sei ein Loch gerissen worden, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Auf dem Rückweg in die Niederlande sollen sich die Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und einen Beamten mit einem Laserpointer geblendet haben. Anklage erhob die Staatsanwaltschaft Osnabrück, die sich schwerpunktmäßig um die Fälle von Geldautomatensprengungen kümmert. Verhandelt wird am Landgericht Osnabrück vor der Jugendkammer, denn einer der Angeklagten ist erst 20 Jahre alt. Die Angeklagten wollen sich im weiteren Verfahren zu den Vorwürfen äußern, sagte ein Anwalt. Angesetzt sind noch vier Prozesstage.

