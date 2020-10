Prozess gegen Windpark-Betrüger aus dem Emsland startet Stand: 14.10.2020 06:47 Uhr Wegen Betrugs in besonders schwerem Fall steht ein Jungunternehmer ab heute in Meppen vor Gericht. Er soll Energiekonzerne, Makler und Notare mit fingierten Windparks um Millionen betrogen haben.

Es hörte sich so gut an: neue Windparkanlagen in Niedersachsen und Kommunen, die dafür Grundstücke in Aussicht stellen. Aber all das soll nur Schwindel gewesen sein. Der heute 30-Jährige soll von seinem Geschäftssitz in Haselünne im Emsland aus internationalen Energiekonzernen ausgedachte Windparks verkauft und sie um mehr als zehn Millionen Euro betrogen haben. Auch Makler und Notare sollen geschädigt worden sein - diesen Teilaspekt verhandelt ab heute das Amtsgericht Meppen.

Hauptverfahren startet voraussichtlich noch in diesem Jahr

Der 30-Jährige muss sich vor dem Amtsgericht wegen nicht gezahlter Makler-Provisionen und Gebühren für Notare in Höhe von insgesamt mehr als 500.000 Euro verantworten. Die Vorwürfe sind Teil eines größeren Betrugskomplexes, bei dem es unter anderem auch um gefälschte Unterschriften und vorgetäuschte Grundstückskäufe geht. Der Jungunternehmer sitzt seit April in Untersuchungshaft. Auch sein Finanzchef und Familienmitglieder sollen in die Betrugsgeschäfte verwickelt gewesen sein. Das Hauptverfahren am Landgericht Osnabrück soll laut Staatsanwaltschaft noch in diesem Jahr eröffnet werden.

