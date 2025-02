Stand: 27.02.2025 07:48 Uhr Prozess gegen Automatensprenger könnte schneller enden

Der von großen Sicherheitsvorkehrungen begleitete Prozess vor dem Landgericht Osnabrück gegen sieben mutmaßliche Geldautomatensprenger, könnte voraussichtlich schneller abgeschlossen werden, als zunächst geplant. Möglicherweise könnte schon am 10. März ein Urteil fallen, so ein Gerichtssprecher und nicht erst Ende des Jahres. Denn: In nichtöffentlichen Gesprächen zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht waren auch Geständnisse der Angeklagten ein Thema. Zuerst hatte darüber die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Die sieben Männer aus den Niederlanden stehen seit September 2024 vor Gericht. Sie sollen zwischen August 2012 und November 2023 mehr als 20 Geldautomaten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gesprengt haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück