Stand: 03.03.2025 09:59 Uhr Prozess gegen Automatensprenger: Plädoyers erwartet

Im Prozess gegen sieben mutmaßliche Geldautomatensprenger aus den Niederlanden werden am Landgericht Osnabrück am Montag die Plädoyers erwartet. Das sagte Landgerichtssprecher Christoph Willinghöfer. Das Verfahren ist von großen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Ein Urteil könnte bereits am 10. März fallen, da die Prozessbeteiligten sich in nicht öffentlichen Gesprächen verständigt haben. Dabei seien auch Geständnisse der Angeklagten Thema gewesen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft den sieben 20 bis 33 Jahre alten Männern vor, insgesamt 22 Geldautomaten gesprengt beziehungsweise zu sprengen versucht zu haben. Die Taten sollen sie zwischen August 2012 und November 2023 in Niedersachsen und vor allem in Nordrhein-Westfalen begangen haben. Der entstandene Schaden liegt den Angaben zufolge bei mehr als 5,5 Millionen Euro.

