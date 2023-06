Stand: 02.06.2023 06:00 Uhr Prozess: Bande soll Geldautomaten manipuliert haben

Zwei junge Männer müssen sich ab heute vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Sie sollen zu einer Bande gehören, die an mehreren Orten Geldautomaten manipuliert und Bankkarten gefälscht haben soll - unter anderem in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück). Die Geldautomaten wurden so manipuliert, dass die Magnetstreifen der Karten ausgelesen werden konnten. Mit Hilfe einer Kamera sollen die 22 und 26 Jahre alten Angeklagten außerdem die PIN ausgespäht haben. Sie wurden im Januar in Quakenbrück festgenommen, als sie die Geräte zum Ausspionieren der Geldautomaten wieder abmontieren wollten. Mit den erschlichenen Daten sollen Dubletten der Karten erstellt worden sein, um damit später Geld von den Konten der betroffenen Kunden abzuheben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Deutscher Radiopreis | Regional Osnabrück | 02.06.2023 | 08:30 Uhr