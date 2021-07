Protestcamp: Tierschützer beklagen Auflagen Stand: 09.07.2021 15:36 Uhr Im Landkreis Vechta laufen die Aufbauarbeiten für das Protestcamp des Bündnis' "Gemeinsam gegen die Tierindustrie". Der Landkreis hat Auflagen erteilt. "Schikane", sagen die Organisatoren.

Der Streit um das Protestcamp ist noch nicht abgeschlossen. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hatte zwar entschieden, dass das Camp stattfinden darf, doch der Landkreis Vechta hat Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) eingelegt. Bis dieses entschieden hat, dürfen die Tierschützer ihr Camp weiter aufbauen.

10.000 Euro Sicherheitsleistung

Der Landkreis hat ihnen allerdings Auflagen erteilt: Bei 500 Teilnehmern müsse es Ordner, Flucht- und Rettungswege geben, müsse der Brandschutz gewährleistet sein, so ein Sprecher. Bei den Auflagen handele es sich um das übliche behördliche Vorgehen bei solchen Veranstaltungen. Da das Camp in einem Landschaftsschutzgebiet stattfindet, verlangt das Umweltamt zudem eine Sicherheitsleistung von 10.000 Euro. Diese werde aber nur dann in Anspruch genommen, wenn nach dem Camp Schäden an der Fläche ausgeglichen werden müssten.

Camp soll Montag starten

Die Tierschützer von "Gemeinsam gegen die Tierindustrie" sehen das als Schikane. Denn ursprünglich wollten die Veranstalter das Camp auf einer anderen Fläche errichten. Der Landkreis hätte das Camp aber nur in diesem Schutzgebiet erlaubt, so eine Organisatorin. Außerdem werde das Parken von Autos im Umfeld der Versammlung stark beschränkt. Auf diese Weise solle der Protest weiter stark erschwert werden, heißt es weiter. Die Auflagen seien kurzfristig kaum zu erfüllen.

Landkreis: Protestcamp nicht von Versammlungsrecht gedeckt

Die Tierschützer wollen sich von ihrem Vorhaben aber nicht abbringen lassen. Von Montag an soll das Protestcamp in Betrieb gehen, sofern das Oberverwaltungsgericht nicht zugunsten des Landeskreises entscheidet. Der Landkreis hatte das Protestcamp ursprünglich untersagt und sich dabei auf das niedersächsische Versammlungsgesetz berufen.

Weitere Informationen Landkreis Vechta zieht wegen Protestcamp vor das OVG Der Streit um ein geplantes Protestcamp gegen Massentierhaltung geht weiter. Der Landkreis will Beschwerde einlegen. (09.07.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.07.2021 | 15:00 Uhr