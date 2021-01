Stand: 29.01.2021 08:23 Uhr Protest gegen Düngepolitik: Trecker rollen Richtung Hannover

Landwirte aus dem Emsland, der Grafschaft Bentheim und dem Landkreis Cloppenburg sind am frühen Freitagmorgen mit ihren Treckern nach Hannover aufgebrochen, um gegen die Düngepolitik zu demonstrieren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Gestartet sind sie in Lähden (Landkreis Emsland) mit 25 Schleppern, sagte Sigrid Eilers von der Organisation Land schafft Verbindung. Insgesamt wollen heute knapp 80 Landwirte an der Aktion teilnehmen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.01.2021 | 08:30 Uhr