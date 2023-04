Stand: 18.04.2023 10:05 Uhr Prominente Gäste zum Kirchentag in Osnabrück erwartet

"Wege des Friedens" - so lautet das Motto eines regionalen Ökumenischen Kirchentages Mitte Juni in Osnabrück.Themen sind unter anderem Friedensethik, Umweltschutz, Glaube und Missbrauch. Die Organisatoren haben das Programm am Montag vorgestellt und mehrere prominente Gäste angekündigt. Demnach kommen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der frühere Bundespräsident Christian Wulff (CDU) und Hannovers evangelischer Landes-Bischof Ralf Meister. Auch der katholische Altbischof Franz-Josef Bode werde dabei sein. Das Kirchentreffen ist Teil der 375-Jahr-Feier zum Westfälischen Frieden von 1648.

