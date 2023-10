Stand: 23.10.2023 09:50 Uhr Pro-palästinensische Kundgebung in Osnabrück bleibt friedlich

An einer pro-palästinensischen Kundgebung in Osnabrück haben am Sonntagnachmittag etwa 350 Menschen teilgenommen. Sie hätten Gebete abgehalten und Musikstücke aufgeführt, heißt es von der Polizei. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen. Gegen möglicherweise gesetzwidrige Plakate und Wortbeiträge seien die Beamten direkt eingeschritten, die Teilnehmer hätten dann darauf verzichtet. Strafverfahren wurden nicht eingeleitet. Laut der Stadt Osnabrück war eine ähnliche Solidaritätskundgebung ursprünglich für den Samstag geplant. Die Organisatoren hätten sich aber nicht kooperativ gezeigt. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in anderen Städten haben die Behörden die Veranstaltung untersagt.

